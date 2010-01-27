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Sofra / Pastalar / Fındıklı İrmik Pastası

Fındıklı İrmik Pastası

Fındıklı İrmik Pastası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 çorba kaşığı irmik

1 litre süt

10 çorba kaşığı toz şeker

1 çay bardağı kıyılmış fındık

1 paket vanilya

Üzeri için:

İncir dilimleri ve böğürtlen reçeli

YAPILIŞI

Bir tencereye süt, irmik ve toz şekeri alın. Çırpma teli ile çırpın. Daha sonra tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın. Fındık ve vanilya ekleyip karıştırın. Karışımı suyla ıslattığınız orta büyüklükte bir cam kaba boşaltın. Soğuması için buzdolabında 2 saat bekletin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. İncir dilimleri ve böğürtlen reçeliyle süsleyip, servis yapın.
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