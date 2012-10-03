FIRFIR PASTA

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YAPILIŞI

PANDİSPANYA YAPILIŞI;





Önce bir kapta yumurta ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Ovaleks kullanacaksak ilave ediyoruz.

Un ve kabartma tozunu ayrı bir kaba önce eliyoruz.

1 çay bardağı suyu da ilave edip, elediğimiz unu yavaş yavaş ekleyip hemde bir yandan çırpıyoruz.

24 cm çapındaki kelepçeli kalıbın tabanına yağlı kağıt serip keki döküyoruz.

Kalıbı birkaç kez masaya vurarak sallıyoruz hava kabarcıkları gitsin diye.

170 derece fırında pişirin kürdan testi yaparak pişince fırından çıkarın.



Not: Pandispanya kekini mümkünse bir gün önceden pişirirseniz dinlenmiş olacağı için hem kolay kesilecek hemde lezzetli olacaktır.



ARA KREMA YAPILIŞI;



Bir tencereye sütü ve hindistan cevizi sütünü döküp ve ısıtın.

Ayrı bir kapta nişasta, şeker ve yumurtayı karıştırın ısınan sütten bir kaç kaşık alıp sulandırın.

Hemen ocaktaki sütün içine ilave edip kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Pişen kremayı ocaktan alıp tereyağını ekleyip mikserle çırpın bir kenarda soğutun.

En son labneyi ve vanilyayı ilave edip çırpın.





PASTANIN HAZIRLANIŞI;



Pişen pandispanyayı 3 pata kesin.

Pandispanyayı servis kabına alın meyve suyu ile

Kremanın yarısını üzerine döküp düzeltin.Bunu sıkma torbası ile yaparsanız daha düzgün olur.

Frambuaz,böğürtlen ve damla çikolatayı serpin.

Kekin 2 patını üzerine kapatın tekrar meyve suyu aynı işlemi onada uygulayın.

Kekin 3 patını kapatın bu katı meyve suyu ile ıslatmıyoruz.

Hazırladığımız krem şanti ile pastanın her tarafını kaplıyoruz bir süre donması için buzdolabına kaldırın.

Kalan şantiyi sıkma torbasına doldurun düz uç takın.

Pastanın yanlarından başlayarak eninden yukarı doğru 1 cm uzuluğunda zik zak şeklinde şekil vererek kaplayın.

Pastanın yanlarını bu şekilde tamamladıktan sonra üzerine de aynı işlemi uygulayın.



Afiyet olsun...





















