Fırında Elmalı Pasta

Sofra Tarifi

3 adet elma 1 adet armut Bir buçuk su bardağı toz şeker 1 çay kaşığı tarçın 4 adet yumurta Bir buçuk su bardağı un Yarım paket kabartma tozu Bir buçuk çay bardağı süt 1 çorba kaşığı sıvı yağ 2 çorba kaşığı hindistancevizi 1 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Elmaları ve armudu kabuklarıyla birlikte rendeleyip derin bir tencereye alın. Üzerine toz şekerin yarısını ve tarçını ilave edip kısık ateşte kendi suyuyla birlikte pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Hamuru için, kalan toz şekeri yumurta ile birlikte, karışım iyice beyazlaşana dek çırpın. Üzerine azar azar un ekleyin. Kabartma tozu, süt ve sıvı yağ ilave edip karıştırın. Daha sonra hamuru 2 eşit parçaya bölün. Yağlanmış fırın kaplarına ılık haldeki elmalı püreyi pay edin. Üzerlerine hamurları yayıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından almaya yakın üzerine hindistancevizi serpip 1-2 dakika bekletin. Fırından alın, üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.