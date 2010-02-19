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Sofra / Pastalar / Fırında Elmalı Pasta

Fırında Elmalı Pasta

Fırında Elmalı Pasta
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 30 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet elma

1 adet armut

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

4 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı un

Yarım paket kabartma tozu

Bir buçuk çay bardağı süt

1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı hindistancevizi

1 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Elmaları ve armudu kabuklarıyla birlikte rendeleyip derin bir tencereye alın. Üzerine toz şekerin yarısını ve tarçını ilave edip kısık ateşte kendi suyuyla birlikte pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Hamuru için, kalan toz şekeri yumurta ile birlikte, karışım iyice beyazlaşana dek çırpın. Üzerine azar azar un ekleyin. Kabartma tozu, süt ve sıvı yağ ilave edip karıştırın. Daha sonra hamuru 2 eşit parçaya bölün. Yağlanmış fırın kaplarına ılık haldeki elmalı püreyi pay edin. Üzerlerine hamurları yayıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından almaya yakın üzerine hindistancevizi serpip 1-2 dakika bekletin. Fırından alın, üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.
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