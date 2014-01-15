Fıstık Krokanlı Pasta

Sofra Tarifi

4 paket fıstıklı krokan 1 adet iki katlı hazır pandispanya Muhallebi için: 4 su bardağı süt 7 çorba kaşığı tozşeker 1 çorba kaşığı nişasta 2 çorba kaşığı un 1 paket vanilya 1 çorba kaşığı margarin 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

YAPILIŞI

3 su bardağı sütü bir tencereye alıp kaynamaya bırakın. Kalan 1 su bardağı sütü bir kaba alın. Üzerine tozşeker, nişasta ve un ekleyip karıştırın. Daha sonra, yavaş yavaş kaynayan süte ekleyin. Muhallebi kıvamı alana dek sürekli karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alınca, margarin, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Mikserle çırpıp, kenara alın. Krokanları elinizle küçük parçalar halinde kırın. Pandispanyanın alt katını servis tabağına alın. Üzerine sıcak muhallebi sürüp krokan serpin. İkinci pandispanya parçasını yerleştirin. Kalan muhallebiyi pastanın üzerine döküp yeniden krokan serpin. Buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Dilimleyerek servis yapın.