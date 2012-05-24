Fıstıklı Turta (Fransız Mutfağı)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için derin bir kasede 4 adet yumurta sarısı, 4 adet yumurta, tozşeker, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilyayı, boza kıvamına gelene dek 10-15 dakika çırpın. Elenmiş un ve patates ununu ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırın. Eritilmiş ve soğutulmuş margarini katıp karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız hamuru yağlanmış ve yağlı kağıtla kaplanmış orta büyüklükte yuvarlak bir kek kalıbının içine boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Piştikten sonra soğuması için bir kenara alın. Diğer yandan kreması için bir tencerede yumurta sarılarını, tozşeker ve vanilya ile birlikte iyice çırpın. Unu ilave edin ve karıştırın. Kaynar sütü ekleyin ve hızlı karıştırmaya devam edin. Tencereyi ocağın üstüne alın ve harlı ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin. Soğuması için kremayı bir tepsiye boşaltın. Diğer yandan oda sıcaklığındaki margarini iyice çırparak, yumuşatın. Kremadan 1 çorba kaşığı alarak margarinin içine katıp, iyice yedirin. Tüm kremayı margarine katıp, malzemeler özleşene kadar karıştırın. Kremaya tuzsuz antepfıstığı ve pudraşekerini ekleyip bir kenara alın. Şerbet için tozşeker ve suyu bir tencereye alıp, kaynatın. Rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin ve bir taşım daha kaynatın. Soğuttuğunuz pandispanyayı enlemesine ortadan ikiye kesin. İki parçanın üzerine de bir fırça yardımıyla şerbeti sürün. Pandispanyanın bir katına kremanın yarısını yayıp, diğer katı üzerine kapatın. Kalan krema ile turtanın üzerini ve kenarlarını kaplayın. Tuzsuz antepfıstığı ile üzerini ve yanlarını süsleyerek servis yapın.