Frambuazlı Brownie Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle brownie için bir kapta tereyağı ile pudra şekerini krem gibi olana dek karıştırın. Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Sarılarını teker teker karışıma ekleyerek karıştırmaya devam edin. Krema, kabartma tozu, eritilmiş çikolata ve unu katıp, akışkan bir hamur elde edin. Ayrı bir kapta yumurta aklarını kar gibi olana dek iyice çırpın. Çikolatalı karışıma fazla karıştırmadan ekleyin. En son cevizi katın. Karışımı yağlanmış, kare şeklindeki bir kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Fırından çıkarıp, soğutun. Bu arada krem patisserie için sütü bir tencereye alın ve ısıtın. Ayrı bir kapta tozşeker, yumurta, un ve 1 çorba kaşığı sütü çırpın. Parmağınızın dayanabileceği ısıdaki süte, yumurtalı karışımı azar azar ve sürekli karıştırarak, ekleyin. İki dakika pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın. Tereyağı ve vanilya ekleyip, karışımı soğutun. Çırpma teliyle 5-6 dakika çırpın. Soğuttuğunuz brownie'yi enine ikiye kesin. İlk parçasının üzerine krem patisserie'yi bir spatula yardımıyla sürün. Üzerine frambuazları dizip, tekrar kalan krem patisserie'yi yayın ve diğer brownie keki üzerine kapatın. Kenarlarından sarkan kremayı bir spatula ile düzeltin. Brownie'nin üzerine paketteki tarife göre hazırladığınız jöleyi dökün ve spatula ile düzeltin. Mevsim meyveleri ve çikolata parçaları ile süsleyip, servis yapın.