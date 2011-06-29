Frambuazlı Çikolatalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı, yumurta ve şekeri iyice çırpın. Süt ve kakaoyu ekleyin. İrice kırdığınız bisküvileri üstüne ekleyip karıştırın. Diğer taraftan frambuazları çatalla ezip yarısını karışıma ekleyin. Kalanını 1 çay bardağı su ile bir taşım kaynatıp soğumaya bırakın. İstediğiniz büyüklükte çukur bir kabı streç filmle kaplayıp bisküvili karışımı üstüne dökün. Buzlukta 3 saat bekletip kalıbı ters çevirerek servis tabağına çıkartın. Vanilya çubukları ve frambuaz sosu ile süsleyip servis yapın.