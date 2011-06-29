Frambuazlı Çikolatalı Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çay bardağı eritilmiş tereyağı
2 adet yumurta
Bir buçuk çay bardağı tozşeker
1 çay bardağı süt
1 paket kakao
3 paket pötibör bisküvi
1 çay bardağı su
1 su bardağı frambuaz
Vanilya çubukları
YAPILIŞI
Tereyağı, yumurta ve şekeri iyice çırpın. Süt ve kakaoyu ekleyin. İrice kırdığınız bisküvileri üstüne ekleyip karıştırın. Diğer taraftan frambuazları çatalla ezip yarısını karışıma ekleyin. Kalanını 1 çay bardağı su ile bir taşım kaynatıp soğumaya bırakın. İstediğiniz büyüklükte çukur bir kabı streç filmle kaplayıp bisküvili karışımı üstüne dökün. Buzlukta 3 saat bekletip kalıbı ters çevirerek servis tabağına çıkartın. Vanilya çubukları ve frambuaz sosu ile süsleyip servis yapın.