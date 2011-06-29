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Sofra / Pastalar / Frambuazlı Çikolatalı Pasta

Frambuazlı Çikolatalı Pasta

Frambuazlı Çikolatalı Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

2 adet yumurta

Bir buçuk çay bardağı tozşeker

1 çay bardağı süt

1 paket kakao

3 paket pötibör bisküvi

1 çay bardağı su

1 su bardağı frambuaz

Vanilya çubukları

YAPILIŞI

Tereyağı, yumurta ve şekeri iyice çırpın. Süt ve kakaoyu ekleyin. İrice kırdığınız bisküvileri üstüne ekleyip karıştırın. Diğer taraftan frambuazları çatalla ezip yarısını karışıma ekleyin. Kalanını 1 çay bardağı su ile bir taşım kaynatıp soğumaya bırakın. İstediğiniz büyüklükte çukur bir kabı streç filmle kaplayıp bisküvili karışımı üstüne dökün. Buzlukta 3 saat bekletip kalıbı ters çevirerek servis tabağına çıkartın. Vanilya çubukları ve frambuaz sosu ile süsleyip servis yapın.
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