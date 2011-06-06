Frambuazlı Pasta

Sofra Tarifi

Pandispanya için: Yarım su bardağı toz şeker 4 adet yumurta 2 adet yumurtanın akı 1 su bardağı un Krema için: 1 su bardağı krema Yarım su bardağı toz şeker Bir buçuk su bardağı frambuaz 2 adet yaprak jelatin Üzeri için: 100 gram labne peyniri Yarım su bardağı krema Yarım su bardağı toz şeker 1 su bardağı frambuaz

YAPILIŞI

Toz şekeri, oda sıcaklığındaki yumurtaları ve yumurta aklarını mikserle çırpın. Unu eleyerek ekleyin ve tahta bir kaşıkla karıştırın. Karışımı bekletmeden 22x24 cm çaplı yağlanmış kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp kalıptan çıkartın ve soğutun. Enlemesine ikiye ayırın. Parçalardan birini tekrar kalıba alın. Jelatinleri soğuk suda yumuşatın. Soğuk sudan çıkartıp, 3 çorba kaşığı sıcak suda eritin. Jelatin, toz şeker, frambuaz ve kremayı çırpın. Bu karışımı kalıptaki pandispanyanın üzerine yayın. Kalıbı buzdolabında 1-2 saat bekletin. Krema sertleşince diğer pandispanyayı kremanın üzerine kapatın. Diğer tarafta labne peyniri, krema ve toz şekeri çırpın. Pastanın üzerine sürün. Frambuazla süsleyip servis yapın.