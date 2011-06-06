Frambuazlı Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Pandispanya için:
Yarım su bardağı toz şeker
4 adet yumurta
2 adet yumurtanın akı
1 su bardağı un
Krema için: 1 su bardağı krema
Yarım su bardağı toz şeker
Bir buçuk su bardağı frambuaz
2 adet yaprak jelatin
Üzeri için: 100 gram labne peyniri
Yarım su bardağı krema
Yarım su bardağı toz şeker
1 su bardağı frambuaz
YAPILIŞI
Toz şekeri, oda sıcaklığındaki yumurtaları ve yumurta aklarını mikserle çırpın. Unu eleyerek ekleyin ve tahta bir kaşıkla karıştırın. Karışımı bekletmeden 22x24 cm çaplı yağlanmış kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp kalıptan çıkartın ve soğutun. Enlemesine ikiye ayırın. Parçalardan birini tekrar kalıba alın. Jelatinleri soğuk suda yumuşatın. Soğuk sudan çıkartıp, 3 çorba kaşığı sıcak suda eritin. Jelatin, toz şeker, frambuaz ve kremayı çırpın. Bu karışımı kalıptaki pandispanyanın üzerine yayın. Kalıbı buzdolabında 1-2 saat bekletin. Krema sertleşince diğer pandispanyayı kremanın üzerine kapatın. Diğer tarafta labne peyniri, krema ve toz şekeri çırpın. Pastanın üzerine sürün. Frambuazla süsleyip servis yapın.