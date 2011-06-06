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Sofra / Pastalar / Frambuazlı Pasta

Frambuazlı Pasta

Frambuazlı Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Pandispanya için:

Yarım su bardağı toz şeker

4 adet yumurta

2 adet yumurtanın akı

1 su bardağı un



Krema için: 1 su bardağı krema

Yarım su bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı frambuaz

2 adet yaprak jelatin



Üzeri için: 100 gram labne peyniri

Yarım su bardağı krema

Yarım su bardağı toz şeker

1 su bardağı frambuaz

YAPILIŞI

Toz şekeri, oda sıcaklığındaki yumurtaları ve yumurta aklarını mikserle çırpın. Unu eleyerek ekleyin ve tahta bir kaşıkla karıştırın. Karışımı bekletmeden 22x24 cm çaplı yağlanmış kalıba yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp kalıptan çıkartın ve soğutun. Enlemesine ikiye ayırın. Parçalardan birini tekrar kalıba alın. Jelatinleri soğuk suda yumuşatın. Soğuk sudan çıkartıp, 3 çorba kaşığı sıcak suda eritin. Jelatin, toz şeker, frambuaz ve kremayı çırpın. Bu karışımı kalıptaki pandispanyanın üzerine yayın. Kalıbı buzdolabında 1-2 saat bekletin. Krema sertleşince diğer pandispanyayı kremanın üzerine kapatın. Diğer tarafta labne peyniri, krema ve toz şekeri çırpın. Pastanın üzerine sürün. Frambuazla süsleyip servis yapın.
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