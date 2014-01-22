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Sofra / Pastalar / Frambuazlı Ve Çikolatalı Pasta

Frambuazlı Ve Çikolatalı Pasta

Frambuazlı Ve Çikolatalı Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

3/4 su bardağı tozşeker

3 çorba kaşığı un

Yarım su bardağı kakao

3 çorba kaşığı un



Pasta kremasına ek:

2 paket toz krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

250 gram bitter çikolata

100 gram frambuaz reçeli

2 yaprak jelatin

YAPILIŞI

Toz krem şantiyi sütle mikserleyin. Pasta kremasını ocaktan alıp kırılmış çikolata parçaları, frambuaz reçeli ve önceden soğuk suda yumuşatılmış jelatinleri ekleyip iyice karıştırın ve soğumaya bırakın. Krema soğuduktan sonra krem şantiyi ekleyip karıştırın. Kek için yumurta aklarını mikserle iyice çırparak beze kıvamına getirin. Yumurta sarısı ve toz şekeri ayrı bir kapta çırparak kabartın. içine yavaş yavaş un ve kakao ekleyip karıştırmaya devam edin. Çırpılmış yumurta aklarını bu karışıma ekleyip yedirin. Karışımı yağlanmış yuvarlak kek kalıplarına paylaştırın. 200 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Kekler soğuduktan sonra ortadan ikiye kesin. Soğuyan pasta kremasını keklerin arasına sürün. Pastaların üzerini pembe gıda boyası eklenmiş marzipan ile kaplayın. Buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.
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