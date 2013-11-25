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Galeta Unlu Kiraz Pastası

Galeta Unlu Kiraz Pastası
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Keki için:

Yarım su bardağı galeta unu

2 adet yumurta

Yarım su bardağı tozşeker

1 kahve fincanı oda sıcaklığında

tereyağı

Yarım su bardağı un

1 kahve fincanı toz fındık

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 adet limonun rendelenmiş

kabuğu

Şerbeti için:

1 su bardağı tozşeker

1 su bardağı su

Kreması için:

Bir buçuk su bardağı süt

Bir buçuk çorba kaşığı tozşeker

1 tatlı kaşığı buğday nişastası

1 tatlı kaşığı un

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı krema

Süslemek için: Kiraz

YAPILIŞI

Pastanın keki için derin bir kapta yumurta ve toz şekeri bir çırpıcı ile iyice çırpın. İçine tereyağı, galeta unu, un, toz fındık, vanilya, kabartma tozu ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip, tüm malzemeyi karıştırın. 26 cm çapındaki yağlanmış tart kalıbına boşaltın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına çıkarın. Şerbeti için bir tencerede tozşeker ve suyu kaynatın. Soğuyan şerbeti soğuk kekin üzerine gezdirin. Kreması için süt, tozşeker, nişasta ve unu bir tencereye alıp, muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Daha sonra tereyağı ve kremayı katıp, tencereyi ocaktan alın. Kaymak tutmaması için çırpıcı teli ile karıştırıp, ılıtın. Daha sonra kekin üzerine
boşaltıp, spatula ile düzeltin. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra üzerini kirazla süsleyin ve dilimleyerek, servis yapın.
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