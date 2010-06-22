Gelincik Demeti Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çekilmiş fıstığa unu ilave ederek, yeşil renk alıncaya kadar robotta çekin. Yumurta ve suyu çırpın. Toz şeker ve tuz serpip, karışımı koyulaştırın. Fıstıklı unu bu karışıma ilave ederek karıştırın ve yağlanmış tepsiye alarak, 200 derece fırında altın sarısı renk alıncaya kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri ve tuz serpilmiş bir beze pandispanyayı koyarak, bezin yardımıyla uzunlamasına rulo şeklinde kıvırın. Üzerine ahududu marmeladı sürün. Bir parmak eninde 24 dilim halinde kesin. Bir kaseye folyo yayarak ruloları yerleştirin. Jelatini yumuşatıp, rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. 100 ml limon suyu ile yumurta ve şekeri sıcak suya oturtulmuş kase içinde çırpın. Labne peynirini ilave ederek, yarım saat buzdolabında bekletin. Krem şantiyi üzerindeki tarife göre hazırlayın. Peynirli karışımı buzdolabından alarak, çırptığınız krem şantiyi ilave edin. Pasta ruloların olduğu kaseye, yavaşça kepçeyle kremayı doldurun. Üzerini düzeltin. Üstü kapalı olarak, 4 saat kadar buzdolabında bekletin. Kaseyi buzdolabından çıkartıp, düz servis tabağına ters çevirin. Servis yapın.