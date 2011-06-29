Göçmen Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri bir kabın içinde çırpın. Margarini ve sütü ekleyip karıştırın. Karışıma son olarak un ve amonyak ekleyip yoğurun ve hamur elde edin. Hamuru 9 eşit parçaya bölün. Her parçayı merdaneyle açıp, Önceden ısıtılmış 160 derece fırında pembeleşinceye kadar tek tek pişirin. Kremayı hazırlamak için bir tencereye süt, toz şeker, yumurta un ve nişastayı alıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişirin. Kremanın yarısını ayırın. Diğer yarısına kakaoyu ekleyip karıştırın. Hamurlardan bir tanesine beyaz, diğerine kakaolu kremadan sürüp üst üste yerleştirin. Tüm hamurları bu şekilde bitirdikten sonra en üste, kalan kakaolu kremayı sürün. Jülyen doğranmış portakal kabuğuyla süsleyin.