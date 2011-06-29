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Göçmen Pastası

Göçmen Pastası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kahve fincanı toz şeker

2 adet yumurta

1 kahve fincanı süt

1 kahve fincanı eritilmiş margarin

1 çorba kaşığı toz amonyak

Üç buçuk su bardağı un



Krema için: 1 kg süt

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı un

Bir buçuk çorba kaşığı nişasta

3 çorba kaşığı kakao



Süslemek için: Portakal kabuğu

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri bir kabın içinde çırpın. Margarini ve sütü ekleyip karıştırın. Karışıma son olarak un ve amonyak ekleyip yoğurun ve hamur elde edin. Hamuru 9 eşit parçaya bölün. Her parçayı merdaneyle açıp, Önceden ısıtılmış 160 derece fırında pembeleşinceye kadar tek tek pişirin. Kremayı hazırlamak için bir tencereye süt, toz şeker, yumurta un ve nişastayı alıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişirin. Kremanın yarısını ayırın. Diğer yarısına kakaoyu ekleyip karıştırın. Hamurlardan bir tanesine beyaz, diğerine kakaolu kremadan sürüp üst üste yerleştirin. Tüm hamurları bu şekilde bitirdikten sonra en üste, kalan kakaolu kremayı sürün. Jülyen doğranmış portakal kabuğuyla süsleyin.

PÜF NOKTASI

Toz amonyağı aktarlarda bulabilirsiniz.
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