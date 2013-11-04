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Greçkalı İrmik Tatlısı (Greçkalı İrmik Pastası)

Greçkalı İrmik Tatlısı (Greçkalı İrmik Pastası)
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı greçka

5 çorba kaşığı irmik

8 çorba kaşığı toz şeker

İki buçuk bu bardağı süt

1 çorba kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı kuş üzümü

1 çay bardağı kıyılmış badem

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

Çikolata sos

YAPILIŞI

Greçka, irmik, kuş üzümü, toz şeker, süt, tereyağı, badem ve tarçını tencereye alın. Kaynayana dek karıştırarak pişirin. Kaynayınca ocağın altını kısıp, 15 dakika daha pişirin. Dilediğiniz şekildeki bir kalıba döküp soğumaya bırakın. 5-6 saat buzdolabında dinlendirip servis tabağına ters çevirip çıkarın. Üzerine çikolata sos döküp, dilimleyerek servis yapın
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