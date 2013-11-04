Greçkalı İrmik Tatlısı (Greçkalı İrmik Pastası)

Sofra Tarifi

1 çorba kaşığı greçka 5 çorba kaşığı irmik 8 çorba kaşığı toz şeker İki buçuk bu bardağı süt 1 çorba kaşığı tereyağı Yarım su bardağı kuş üzümü 1 çay bardağı kıyılmış badem 1 çay kaşığı tarçın Üzeri için: Çikolata sos

YAPILIŞI

Greçka, irmik, kuş üzümü, toz şeker, süt, tereyağı, badem ve tarçını tencereye alın. Kaynayana dek karıştırarak pişirin. Kaynayınca ocağın altını kısıp, 15 dakika daha pişirin. Dilediğiniz şekildeki bir kalıba döküp soğumaya bırakın. 5-6 saat buzdolabında dinlendirip servis tabağına ters çevirip çıkarın. Üzerine çikolata sos döküp, dilimleyerek servis yapın