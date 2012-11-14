Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krema için sütü bir tencereye alın ve ısıtın. Ayrı bir tencerede yumurta, nişasta, un ve toz şekeri karıştırın. Üzerine ılınmış sütü ekleyin ve tencereyi ocağa oturtun. Koyu muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin ve ocaktan alın. Vanilyayı ekleyip karıştırın. Pandispanyayı ıslatmak için bir kasede süt, tozşeker ve gül suyunu karıştırın. Kekin her iki parçasını da bu karışımla ıslatın. Kekin alt tabanını servis tabağına alın ve üzerine kremanın yarısını sürün. Diğer keki üzerine kapatın ve kalan krema ile her tarafını kaplayın. Güllerin yapraklarını ayırdıktan sonra yıkayıp, kurulayın. Yumurta akını hafifçe çırpın ve gül yapraklarının uç kısımlarını bulayın. Daha sonra toz şekere bulayın ve pastanın üzerine yerleştirin. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın.