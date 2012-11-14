DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Gül Pasta

Gül Pasta

Gül Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet hazır pandispanya keki



Krema için:

Üç buçuk su bardağı süt

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı buğday nişastası

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı tozşeker

1 paket vanilya



Keki ıslatmak için:

1 çay bardağı süt

2 çorba kaşığı tozşeker

4 çorba kaşığı gülsuyu



Üzeri için: 5 adet kırmızı gül

1 adet yumurtanın akı

2 çorba kaşığı tozşeker

YAPILIŞI

Krema için sütü bir tencereye alın ve ısıtın. Ayrı bir tencerede yumurta, nişasta, un ve toz şekeri karıştırın. Üzerine ılınmış sütü ekleyin ve tencereyi ocağa oturtun. Koyu muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin ve ocaktan alın. Vanilyayı ekleyip karıştırın. Pandispanyayı ıslatmak için bir kasede süt, tozşeker ve gül suyunu karıştırın. Kekin her iki parçasını da bu karışımla ıslatın. Kekin alt tabanını servis tabağına alın ve üzerine kremanın yarısını sürün. Diğer keki üzerine kapatın ve kalan krema ile her tarafını kaplayın. Güllerin yapraklarını ayırdıktan sonra yıkayıp, kurulayın. Yumurta akını hafifçe çırpın ve gül yapraklarının uç kısımlarını bulayın. Daha sonra toz şekere bulayın ve pastanın üzerine yerleştirin. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN