Gürcü Pastası (Kuş Sütü Pastası)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtanın akını ve sarısı ayırın. Yumurta sarısı, bir buçuk su bardağı toz şeker ve 1 paket vanilyayı iyice çırpın. Margarini ekleyip, çırpmaya devam edin. Sütü yavaş yavaş ilave edin. Ayrı bir yerde un, kakao, kabartma tozunu ve bir tutam tuzu karıştırdıktan sonra, eleyerek yumurtalı karışıma ekleyin. Fırın kabını yağlı kağıtla kaplayıp, karışımı kalıba boşaltın. Spatula ile üzerini düzeltip, önceden ısıtılmış 175 derece fırında 50 dakika, kekin ortası sert, üzeri balon balon olana dek pişirin. Daha sonra ılınmaya bırakın. Ayrı bir yerde yumurta akı, 1 paket vanilya ve bir tutam tuzu kar haline gelene dek mikserle çırpın. Üzerine bir buçuk su bardağı toz şekeri azar azar ilave edip, 15 dakika çırpmaya devam edin. Kar halini alan karışımı, ılık haldeki kekin üzerine fazla bastırmadan sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika daha pişirin. Dilimleyip servis yapın.