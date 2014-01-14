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Sofra / Pastalar / Haşhaşlı Elmalı Pasta

Haşhaşlı Elmalı Pasta

Haşhaşlı Elmalı Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram haşhaş tohumu

150 gram margarin

1 su bardağı tozşeker

1/4 su bardağı tozşeker

3 paket vanilya

7 adet yumurta sarısı

7 adet yumurtanın akı

125 gram toz badem

Yarım paket kabartma tozu

3 adet elma

YAPILIŞI

Haşhaşı 1 su bardağı kaynayan suya atın, kısık ateşte 8 dakika pişirin. Süzerek soğumasını bekleyin. Pasta kalıbını yağlı kağıtla kaplayın. Margarin, şeker ve vanilyayı mikserle çırpın. Yumurta sarılarını tek tek bu karışıma katarak çırpmaya devam edin. Diğer tarafta toz bademi ve kabartma tozunu karıştırın. Margarinli yumurta karışımına sırasıyla 1 kaşık badem, 1 kaşık haşhaşlı karışım ekleyerek karıştırın. Yumurta aklarını mikserle çırparak kar haline getirin. Yağlı kağıt serdiğiniz pasta kalıbına önce dilimlenmiş elmaları dizip üzerine karışımı yayın. Önceden ısıtılmış 175 derecede fırında 30-35 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkartıp dilimleyerek servis yapın.

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