Havuç Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Havuçları yıkayıp soyduktan sonra birkaç parçaya bölerek tencereye koyun. Aynı tencereye kayısıları da ekleyip birlikte haşlayın. Diğer taraftan yumurtaları toz şeker ile birlikte mikserle, rengi beyazlaşana kadar çırpın. Haşladığınız havuç ve kayısıları birlikte blenderden geçirin. Kabartma tozu ve karbonat dışındaki tüm malzemeleri karıştırın. En son kabartma tozu ve karbonatı da ekleyin. Hamuru, yağladığınız orta boy bir fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Keki soğuduktan sonra ikiye bölün. Toz şeker kattığınız portakal suyu ile iki parçayı da ıslatın. Krem şantiyi sütle çırpın ve ıslattığınız kek parçalarının her iki yüzüne sürüp kapatın. Kekin üstüne de kalan krem şantiyi sürüp düzeltin. Haşlanmış havuç parçaları ile süsleyin. Buzdolabında 2 saat dondurduktan sonra dilimleyerek servis yapın.