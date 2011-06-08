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Havuç Pastası

Havuç Pastası
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet orta boy havuç

10 adet kuru kayısı

4 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

İki buçuk su bardağı un

1 su bardağı sıvı yağ

Bir çorba kaşığı tarçın

1 su bardağı çekilmiş ceviz

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat



Islatmak için:

Bir buçuk su bardağı portakal suyu

2 çorba kaşığı toz şeker



Üzeri ve içi için: 2 paket krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

YAPILIŞI

Havuçları yıkayıp soyduktan sonra birkaç parçaya bölerek tencereye koyun. Aynı tencereye kayısıları da ekleyip birlikte haşlayın. Diğer taraftan yumurtaları toz şeker ile birlikte mikserle, rengi beyazlaşana kadar çırpın. Haşladığınız havuç ve kayısıları birlikte blenderden geçirin. Kabartma tozu ve karbonat dışındaki tüm malzemeleri karıştırın. En son kabartma tozu ve karbonatı da ekleyin. Hamuru, yağladığınız orta boy bir fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Keki soğuduktan sonra ikiye bölün. Toz şeker kattığınız portakal suyu ile iki parçayı da ıslatın. Krem şantiyi sütle çırpın ve ıslattığınız kek parçalarının her iki yüzüne sürüp kapatın. Kekin üstüne de kalan krem şantiyi sürüp düzeltin. Haşlanmış havuç parçaları ile süsleyin. Buzdolabında 2 saat dondurduktan sonra dilimleyerek servis yapın.
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