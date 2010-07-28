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Sofra / Pastalar / Havuçlu Mozaik Pasta

Havuçlu Mozaik Pasta

Havuçlu Mozaik Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

7 adet orta boy havuç

1 su bardağı toz şeker

3 paket (175'er gramlık) pötibör büskivi

Yarım paket oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı

Yarım su bardağı krema

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz

1 çorba kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

1 paket vanilya

Bir tutam tarçın



Üzerine: 5 çorba kaşığı çekilmiş ceviz

2 adet küçük boy çubuk tarçın

2-3 parça yarım ceviz içi

1 dal melisa (aromatik bir bitki)

YAPILIŞI

Havuçları rendeleyip bir tencereye alın. Üzerine toz şeker ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp soğutun. Diğer taraftan bisküvileri küçük parçalar halinde kırıp geniş bir kaba alın. Üzerine havuç, tereyağı, krema, ceviz, rendelenmiş portakal kabuğu, vanilya ve tarçın ilave edip karıştırın. Dikdörtgen bir kalıbı iki kat yağlı kağıtla kaplayın. Hazırladığınız harcı içine yerleştirin. Buzdolabında 4 saat bekletin. Kalıptan çıkarıp servis tabağına aktarın. Üzerine çekilmiş ceviz serpin. Ceviz içi, çubuk tarçın ve melisa ile süsleyerek servis yapın.
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