Havuçlu Mozaik Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
7 adet orta boy havuç
1 su bardağı toz şeker
3 paket (175'er gramlık) pötibör büskivi
Yarım paket oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı
Yarım su bardağı krema
Yarım su bardağı çekilmiş ceviz
1 çorba kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu
1 paket vanilya
Bir tutam tarçın
Üzerine: 5 çorba kaşığı çekilmiş ceviz
2 adet küçük boy çubuk tarçın
2-3 parça yarım ceviz içi
1 dal melisa (aromatik bir bitki)
YAPILIŞI
Havuçları rendeleyip bir tencereye alın. Üzerine toz şeker ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp soğutun. Diğer taraftan bisküvileri küçük parçalar halinde kırıp geniş bir kaba alın. Üzerine havuç, tereyağı, krema, ceviz, rendelenmiş portakal kabuğu, vanilya ve tarçın ilave edip karıştırın. Dikdörtgen bir kalıbı iki kat yağlı kağıtla kaplayın. Hazırladığınız harcı içine yerleştirin. Buzdolabında 4 saat bekletin. Kalıptan çıkarıp servis tabağına aktarın. Üzerine çekilmiş ceviz serpin. Ceviz içi, çubuk tarçın ve melisa ile süsleyerek servis yapın.