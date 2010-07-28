Havuçlu Mozaik Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Havuçları rendeleyip bir tencereye alın. Üzerine toz şeker ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp soğutun. Diğer taraftan bisküvileri küçük parçalar halinde kırıp geniş bir kaba alın. Üzerine havuç, tereyağı, krema, ceviz, rendelenmiş portakal kabuğu, vanilya ve tarçın ilave edip karıştırın. Dikdörtgen bir kalıbı iki kat yağlı kağıtla kaplayın. Hazırladığınız harcı içine yerleştirin. Buzdolabında 4 saat bekletin. Kalıptan çıkarıp servis tabağına aktarın. Üzerine çekilmiş ceviz serpin. Ceviz içi, çubuk tarçın ve melisa ile süsleyerek servis yapın.