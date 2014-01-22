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Sofra / Pastalar / Hindistancevizli Pasta

Hindistancevizli Pasta

Hindistancevizli Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı toz badem

2 adet yumurta

3/4 su bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı un

1 su bardağı rendelenmiş hindistancevizi

Pasta kremasına ek:

2 paket toz krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

Yarım su bardağı rendelenmiş hindistancevizi

1 yaprak jelatin

YAPILIŞI

Pasta kremasına soğuk suda yumuşayan jelatin ve yarım su bardağı rendelenmiş hindistancevizini ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Karışımın soğuması için kenara alın. Toz krem şantiyi sütle mikserleyip soğuyan kremaya ekleyin. Kek için yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Pudra şekeri ile yumurta sarılarını mikserle iyice çırpın. Toz badem ekleyip tekrar çırpın. Yumurta aklarını başka bir kapta toz şeker ile mikserleyerek kar haline getirin. Son olarak ayrı ayrı çırpılan malzemeleri, un ve hindistancevizi rendesini de ekleyerek karıştırın. Karışımı yağlanmış kek kalıbına yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 12 dakika pişirin. Kek soğuduktan sonra kare kare dilimleyin. Ortalarından enlemesine ikiye kesip arasına pasta kremasından sürün. Üzerini marzipanla kaplayın. Buzdolabında 1-2 saat bekletip servis yapın.
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