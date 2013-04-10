Hindistancevizli Rulo Pasta

Sofra Tarifi

1 su bardağı rendelenmiş hindistancevizi Yarım su bardağı hindistancevizi sütü 4 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 1'er paket vanilya ve kabartma tozu Bir buçuk su bardağı un 1 paket hazır vanilyalı puding Üç buçuk su bardağı süt

YAPILIŞI

Yumurtaları ?toz şeker ile birlikte çırpın. Vanilya, kabartma tozu ve un ekleyip karıştırın. Yağlanmış küçük boy fırın tepsisine döküp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Bir havlunun üzerine yağlı pişirme kağıdı serip, fırından aldığınız pandispanyayı üzerine yerleştirin. Yağlı pişirme kağıdını çıkarıp alın ve havlu ile beraber rulo yapın. Soğumaya bırakın. Pudingi üzerindeki tarife göre sütle hazırlayın. Karıştırarak soğutun. Pandispanyayı açıp, hindistancevizi sütü ile ıslatın. Ortasına muhallebinin 1/3'ünü yayıp, rendelenmiş hindistancevizinin yarısını serpiştirin. Rulo yapıp, üzerine kalan muhallebiyi sürün. Hindistancevizi serpin. Soğuk olarak servis yapın.