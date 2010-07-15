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Sofra / Pastalar / Hindistancevizli Limonlu Pasta

Hindistancevizli Limonlu Pasta

Hindistancevizli Limonlu Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı un

6 çay kaşığı kabartma tozu

90 gram hindistan cevizi

2 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

500 gram toz şeker

250 gram tereyağı

4 adet yumurta

500 ml (2 su bardağı) süt



Glazür için: 185 gram (1.5 su bardağı) pudra şekeri

90 gram (1 su bardağı) hindistan cevizi

Yarım çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

4 çorba kaşığı limon suyu



Arası için: 1 su bardağı krema

2 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

YAPILIŞI

Tereyağını eritip soğutun. Un ve kabartma tozunu büyük bir kaba eleyin. Hindistan cevizi, rendelenmiş limon kabuğu, toz şeker, eritilmiş tereyağı, yumurta ve sütü ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Hamuru yağlanmış kalıba boşaltıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-50 dakika pişirin. Fırından alıp, 5 dakika kalıpta tutun. Kalıptan çıkardıktan sonra da telin üzerinde soğutun. Soğuyan keki enlemesine ikiye kesin. Keklerin arasına limon kabuğuyla karıştırılmış kremayı sürün. Glazür için derin bir kasede pudra şekeri ve hindistan cevizini karıştırın. Sürekli karıştırarak limon suyunu ekleyin. Rendelenmiş limon kabuğunu da ekleyip karıştırın. Glazürü kekin üzerine sıvayın.
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