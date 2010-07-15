Hindistancevizli Limonlu Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını eritip soğutun. Un ve kabartma tozunu büyük bir kaba eleyin. Hindistan cevizi, rendelenmiş limon kabuğu, toz şeker, eritilmiş tereyağı, yumurta ve sütü ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Hamuru yağlanmış kalıba boşaltıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-50 dakika pişirin. Fırından alıp, 5 dakika kalıpta tutun. Kalıptan çıkardıktan sonra da telin üzerinde soğutun. Soğuyan keki enlemesine ikiye kesin. Keklerin arasına limon kabuğuyla karıştırılmış kremayı sürün. Glazür için derin bir kasede pudra şekeri ve hindistan cevizini karıştırın. Sürekli karıştırarak limon suyunu ekleyin. Rendelenmiş limon kabuğunu da ekleyip karıştırın. Glazürü kekin üzerine sıvayın.