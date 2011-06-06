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Sofra / Pastalar / Hurmalı Pasta

Hurmalı Pasta

Hurmalı Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Pandispanya hamuru için: 4 adet yumurta

2 çay bardağı toz şeker

3 çay bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı süt



İç kreması için: 250 gram hurma

4 adet kırmızı elma

Yarım adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı veya margarin

1 çay bardağı fındık içi

1 çay kaşığı tarçın



Üst kreması için: 2 su bardağı süt

6 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı un

Yarım paket margarin

1 paket vanilya



Süslemek için: 7-8 adet hurma

File antepfıstığı

YAPILIŞI

Bir kapta yumurta, toz şeker, un ve kabartma tozunu çırpın. Yağlanmış kare veya yuvarlak kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana dek pişirip, soğutun. Soğuyunca enine 3 eşit parçaya bölün. Ayrı bir tenceye çekirdekleri ve kabukları ayıklanmış hurma ve elmaları alın. Rendelenmiş limon kabuğu ve toz şeker ilave edip, ezilene dek pişirin. Robottan geçirip, püre yapın. İçine margarin, fındık içi, tarçını ekleyip, karıştırın. Servis tabağına pandispanyanın bir parçasını alın ve sütle ıslatın. Üzerine hazırlanan kremanın yarısını yayın. İkinci parçayı sütle ıslatıp, kremalı parçanın üzerine kapatın. İkinci parçanın üst kısmını da sütle ıslatıp, kremanın kalanını yayın. Üçüncü parça pandispanyayı da sütle ıslatıp, kremalı parçanın üzerine kapatın. 3 kat olacak şekilde pastayı hazırlayıp, bir kenarda bekletin. Bir tencereye süt, toz şeker ve unu ekleyip, koyulaşana dek ocakta karıştırın. Koyulaşınca 1 dakika daha kaynatıp, ocaktan alın. İçine margarin ve vanilyayı ekleyip, 3-4 dakika çırparak yedirin. Hazırlanan kremayı pastanın her tarafına sürerek kaplayın. Üzerini hurma dilimleri ve antepfıstığı ile süsleyip, buzdolabında 3-4 saat bekletin. Dilimleyerek, servis yapın.
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