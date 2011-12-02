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İki Renkli Çikolatalı Pasta

İki Renkli Çikolatalı Pasta
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet yumurta

10'ar çorba kaşığı toz şeker ve un

1 çay kaşığı vanilya

5 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı tereyağı

Çikolatalı sos için:

1 paket (80 gram) bitter çikolata

1 paket (80 gram) süt kreması

YAPILIŞI

Ön hazırlık olarak aynı büyüklükte olan dikdörtgen 2 adet kek kalıbını yağlayın. 5 adet yumurta ve 5 çorba kaşığı şekeri derin bir kapta mikserle, yoğun bir kıvama gelene dek, 15-20 dakika çırpın. Ardından üzerine 5 çorba kaşığı unu ve vanilyayı fazla karıştırmadan katın. Başka bir kapta kalan 5 adet yumurta ve 5 çorba kaşığı toz şekeri aynı şekilde mikserle çırpın. Üzerine kalan 5 kaşık unu ve 5 çorba kaşığı kakaoyu katıp karıştırın. Yağlanmış kalıplardan birine vanilyalı harcı, diğerine de kakaolu harcı döküp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Çikolata sosu için, çikolata ve süt kremasını ocakta eritip pastanın üzerine gezdirin. Pastayı verev dilimleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu pastayı daha kolay yapmak isterseniz, 1 paket sade, 1 paket kakaolu hazır kek kullanabilirsiniz. Kekleri birer parmak kalınlığında kesip, dilimlerin iki tarafına da çikolata sosundan sürün. Sonrasında 1 sade-1 kakaolu dilimleri birbirine yapıştırıp üzerini kalan çikolata sosuyla kaplayın ve buzdolabında bir süre bekletin.
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