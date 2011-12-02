İki Renkli Çikolatalı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ön hazırlık olarak aynı büyüklükte olan dikdörtgen 2 adet kek kalıbını yağlayın. 5 adet yumurta ve 5 çorba kaşığı şekeri derin bir kapta mikserle, yoğun bir kıvama gelene dek, 15-20 dakika çırpın. Ardından üzerine 5 çorba kaşığı unu ve vanilyayı fazla karıştırmadan katın. Başka bir kapta kalan 5 adet yumurta ve 5 çorba kaşığı toz şekeri aynı şekilde mikserle çırpın. Üzerine kalan 5 kaşık unu ve 5 çorba kaşığı kakaoyu katıp karıştırın. Yağlanmış kalıplardan birine vanilyalı harcı, diğerine de kakaolu harcı döküp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Çikolata sosu için, çikolata ve süt kremasını ocakta eritip pastanın üzerine gezdirin. Pastayı verev dilimleyip servis yapın.