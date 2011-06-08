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Sofra / Pastalar / İki Renkli Pasta

İki Renkli Pasta

İki Renkli Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket kakaolu krem şanti

350 gram kakaolu krema

1 paket labne peyniri

Üç buçuk su bardağı süt



Kakaolu pandispanya için: 4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı un

1 çorba kaşığı nişasta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 tatlı kaşığı kakao



Sade pandispanya için: 4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı un

1 çorba kaşığı nişasta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

YAPILIŞI

Sade pandispanya için yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Aklarını köpük haline gelene kadar mikserle çırpın. Toz şekeri ilave edip kar haline getirin. Un, nişasta, kabartma tozu ve vanilyayı birlikte bir kaba eleyin. Kar haline gelen yumurta aklarına yumurta sarılarını ve un karışımını ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış kelepçeli kalıba boşaltın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 35 dakika pişirin. Una kakao ekleyerek kakaolu pandispanyayı da aynı şekilde hazırlayın. Soğuyan pandispanyaları enlemesine üçe kesin. Sade ve kakaolu pandispanyaların birer parçasını ayrı ayrı robottan geçirip ekmek kırıntısı haline getirin. Bir buçuk su bardağı soğuk süt ile krem şantiyi çırpın. Kakaolu krema ve labne peynirini ekleyip iyice karıştırın. Pandispanyaları yarımşar bardak süt ile ıslatın. Servis tabağına kakaolu pandispanyayı alıp kremadan sürün. Üzerine sade pandispanya oturtup kremadan sürün. Diğer pandispanyalara ve kremaya da aynı işlemi uygulayıp kalan krema ile pastanın üzerini sıvayın. Pastanın üzerini 6 dilime ayırın. Robottan geçirdiğiniz ekmek kırıntısı şeklindeki pandispanyalarla pastanın üzerini ve kenarlarını süsleyin. Buzdolabında 1 saat bekletip dilimleyerek servis yapın.

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