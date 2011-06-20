İrmik Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sütü, irmik, toz şekeri ve margarini tencereye alın. Orta hararetli ateşte tahta bir kaşık yardı-mıyla sürekli karıştırın. Karışım koyulaşmaya başladığında tencereyi ocaktan alın. Karışımın yarısını cam veya porselen bir kaba boşaltın. Kabın her tarafına eşit bir şekilde dağılmasını sağlayın. Daha sonra üzerine kakaolu bisküvileri dizin. Karışımın kalan yarısını da bisküvilerin üzerine dökün. Islak bir spatula yardımıyla pastanın üzerini düzleştirin. Pastayı, oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabında 1 saat bekletin. Servis yapmadan önce üzerine yarım su bardağı dövülmüş fındık serpip, dilimleyerek servis yapın.