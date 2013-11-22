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Sofra / Pastalar / İrmik Pastası

İrmik Pastası

İrmik Pastası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 litre süt

10 çorba kaşığı irmik

10 çorba kaşığı tozşeker

2 paket vanilya

Sos için:

1 çay bardağı frambuaz

10 adet kayısı

15 adet çilek

1 çorba kaşığı nişasta

1 çorba kaşığı pudra şekeri

Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI

Süt, irmik, tozşeker ve vanilyayı Tava'ya alıp, koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Servis yapacağınız büyüklükte cam kapları ıslatıp, içlerine irmik pastasını yerleştirin. Soğuyana dek dinlendirin. Sos için frambuaz, kabukları temizlenip dilimlenmiş kayısı, çilek, nişasta pudra şekeri ve suyu Tava'ya alın. Hafif koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Tatlıları servis tabaklarına ters çevirip çıkarın. Üzerlerine sos gezdirip servis yapın.
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