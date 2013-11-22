İrmik Pastası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 litre süt
10 çorba kaşığı irmik
10 çorba kaşığı tozşeker
2 paket vanilya
Sos için:
1 çay bardağı frambuaz
10 adet kayısı
15 adet çilek
1 çorba kaşığı nişasta
1 çorba kaşığı pudra şekeri
Yarım çay bardağı su
YAPILIŞI
Süt, irmik, tozşeker ve vanilyayı Tava'ya alıp, koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Servis yapacağınız büyüklükte cam kapları ıslatıp, içlerine irmik pastasını yerleştirin. Soğuyana dek dinlendirin. Sos için frambuaz, kabukları temizlenip dilimlenmiş kayısı, çilek, nişasta pudra şekeri ve suyu Tava'ya alın. Hafif koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Tatlıları servis tabaklarına ters çevirip çıkarın. Üzerlerine sos gezdirip servis yapın.