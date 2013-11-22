İrmik Pastası

Sofra Tarifi

1 litre süt 10 çorba kaşığı irmik 10 çorba kaşığı tozşeker 2 paket vanilya Sos için: 1 çay bardağı frambuaz 10 adet kayısı 15 adet çilek 1 çorba kaşığı nişasta 1 çorba kaşığı pudra şekeri Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI

Süt, irmik, tozşeker ve vanilyayı Tava'ya alıp, koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Servis yapacağınız büyüklükte cam kapları ıslatıp, içlerine irmik pastasını yerleştirin. Soğuyana dek dinlendirin. Sos için frambuaz, kabukları temizlenip dilimlenmiş kayısı, çilek, nişasta pudra şekeri ve suyu Tava'ya alın. Hafif koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Tatlıları servis tabaklarına ters çevirip çıkarın. Üzerlerine sos gezdirip servis yapın.