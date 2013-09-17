Ispanaklı Çikolatalı Pasta

Ispanakları 15 dakika haşlayıp, süzün ve elinizle suyunu sıkın. Sıvı yağ ile beraber robottan geçirip bir kaba alın. Cam kasede yumurta sarısı ve şekeri mikserle 10 dakika çırpıp, ıspanaklı harca ilave edip karıştırın. İçine un ve vanilya ekleyip karıştırmaya devam edin. Kabartma tozunu da katıp bütün malzemeyi karıştırın. Yuvarlak bir kalıbı yağlı kağıtla kaplayın ve harcı içine boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika pişirin. Kek fırından çıktıktan sonra etrafından bir bıçak yardımıyla, 1 parmak kalınlığında halka şeklinde bir parçayı kesip çıkarın. Kestiğiniz parçaları robottan geçirerek toz haline getirin. Böylece çekilmiş antepfıstığı görünümü elde edin. Daha sonra keki 2'ye veya 3 parçaya bölün. Her bir parçayı pudra şekeri ile karıştırdığınız portakal suyu ile ıslatın. Aralarına süreceğiniz krema için, tencereye süt, çırpılmış yumurta sarısı, un, tozşeker, kakao, damla çikolata ve vanilya koyup iyice çırpın. Orta hararetli ateşte krema kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Soğuması için bir kenara alın. Soğuduktan sonra

ıslattığınız keklerin arasına sürüp kat kat bir görüntü elde edin. En üste de krema sürdükten sonra toz haline getirdiğiniz antepfıstığı görünümündeki kek ile istediğiniz şekilde süsleyin. Buzdolabında 1 saat bekletip, üzerine benmari usulü eritilmiş bitter çikolata gezdirip servis yapın.