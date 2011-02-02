Ispanaklı Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram ıspanak
3 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
Bir buçuk su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
Yeteri kadar un
1 paket kabartma tozu
Sos için:
300 gram çilek
Yarım su bardağı pudra şekeri
Krema için:
150 gram çilek
1'er paket krem şanti ve krema
YAPILIŞI
Yumurta, yoğurt, sıvı yağ, toz şeker ve vanilyayı iyice çırpın. Ispanağı robottan geçirip, fazla suyunu süzün. Ispanağı karışıma ekleyin. Un ve kabartma tozunu beraber eleyerek, karışıma ilave edin. Boza kıvamındaki karışımı, yağlayıp unladığınız fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kontrol ederek pişirin. Pandispanyayı yuvarlak kalıplarla kesin. Daha sonra enine ortadan ikiye bölün. Sos için, çilek ve pudra şekerini robottan geçirip kenara alın. Krema için; çilek, krem şanti ve kremayı robottan geçirin. Kestiğiniz pandispanyaların yarısının içine sos ve kremadan sürün. İkinciyi üzerine kapatın. Kalanlarına da aynı işlemi uygulayın. Artan sos ve kremayı pastaların üzerilerine sürün. Çilek ile süsleyin. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.