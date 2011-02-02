DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Ispanaklı Pasta

Ispanaklı Pasta

Ispanaklı Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram ıspanak

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Yeteri kadar un

1 paket kabartma tozu



Sos için:

300 gram çilek

Yarım su bardağı pudra şekeri



Krema için:

150 gram çilek

1'er paket krem şanti ve krema

YAPILIŞI

Yumurta, yoğurt, sıvı yağ, toz şeker ve vanilyayı iyice çırpın. Ispanağı robottan geçirip, fazla suyunu süzün. Ispanağı karışıma ekleyin. Un ve kabartma tozunu beraber eleyerek, karışıma ilave edin. Boza kıvamındaki karışımı, yağlayıp unladığınız fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kontrol ederek pişirin. Pandispanyayı yuvarlak kalıplarla kesin. Daha sonra enine ortadan ikiye bölün. Sos için, çilek ve pudra şekerini robottan geçirip kenara alın. Krema için; çilek, krem şanti ve kremayı robottan geçirin. Kestiğiniz pandispanyaların yarısının içine sos ve kremadan sürün. İkinciyi üzerine kapatın. Kalanlarına da aynı işlemi uygulayın. Artan sos ve kremayı pastaların üzerilerine sürün. Çilek ile süsleyin. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN