Ispanaklı Pasta

Sofra Tarifi

300 gram ıspanak 3 adet yumurta 1 su bardağı yoğurt Yarım su bardağı sıvı yağ Bir buçuk su bardağı toz şeker 1 paket vanilya Yeteri kadar un 1 paket kabartma tozu Sos için: 300 gram çilek Yarım su bardağı pudra şekeri Krema için: 150 gram çilek 1'er paket krem şanti ve krema

YAPILIŞI

Yumurta, yoğurt, sıvı yağ, toz şeker ve vanilyayı iyice çırpın. Ispanağı robottan geçirip, fazla suyunu süzün. Ispanağı karışıma ekleyin. Un ve kabartma tozunu beraber eleyerek, karışıma ilave edin. Boza kıvamındaki karışımı, yağlayıp unladığınız fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kontrol ederek pişirin. Pandispanyayı yuvarlak kalıplarla kesin. Daha sonra enine ortadan ikiye bölün. Sos için, çilek ve pudra şekerini robottan geçirip kenara alın. Krema için; çilek, krem şanti ve kremayı robottan geçirin. Kestiğiniz pandispanyaların yarısının içine sos ve kremadan sürün. İkinciyi üzerine kapatın. Kalanlarına da aynı işlemi uygulayın. Artan sos ve kremayı pastaların üzerilerine sürün. Çilek ile süsleyin. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.