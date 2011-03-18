Ispanaklı Profiterol Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ispanak suyunu kaynatın. Margarin, toz şeker ve bir fiske tuzu ekleyin. Unu yavaş yavaş ve tahta kaşıkla karıştırarak ilave edin. 5 dakika kaynatıp ocaktan alın. Yumurtaları teker teker hamura yedirin. Hamuru sıkma torbasına doldurun. Fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. pazartesi Tavuk suyu çorba (34. sayı, S. 115) Tepsi kebabı (8. sayı, S. 82) Akdeniz salatası (16. sayı, S.43) Profiterol pasta 3 Yağlı kağıdın üzerine istediğiniz büyükte hamurlar sıkın. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında, hamurlar kabarana kadar pişirin. Kremayı hazırlamak için süt, un ve toz şekeri kaynatın. Ocaktan alıp soğutun. Tereyağını ilave ederek 10 dakika çırpın. Krem şantiyi sütle çırparak buzdolabında dinlendirin. Profiterol hamurlarını incecik yayarak, içine 1 tatlı kaşığı krema yerleştirin. Hazırladığınız profiterolleri, servis tabağına bir sıra ve daire şeklinde yerleştirin. Üzerine soğuttuğunuz krem şantiyi sürün. İkinci kata aynı şekilde içlerini doldurduğunuz profiterolleri yerleştirip krem şanti sürün. Üçüncü katı aynı şekilde dizip, kule şeklini verin. Krem şantiyle süsleyerek servis yapın.