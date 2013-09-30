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Sofra / Pastalar / Jöleli Cheesecake

Jöleli Cheesecake

Jöleli Cheesecake
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket yulaflı bisküvi

125 gram eritilmiş margarin

Üzeri için: 2 paket limon jölesi

1 paket labne peyniri

1 paket krem şanti l 1 su bardağı süt

Sosu için: 2 su bardağı vişne suyu

2 çorba kaşığı buğday nişastası

3 su bardağı tozşeker

1 su bardağı çilek püresi

YAPILIŞI

Jöleleri hazırlayın (püf noktasına dikkat!). Krem şantiyi 1 su bardağı soğuk süt ile mikserleyin. Krem şantiye hazırladığınız jöleyi ve labne peynirini ekleyip çırpın. Bisküvileri robottan geçirip margarinle karıştırın. Karışımı kelepçeli kalıba yayın. Jöleli karışımı bisküvilerin üzerine yayıp, buzdolabında 1 gece bekletin. Sos için vişne suyu, nişasta ve toz şekeri bir tencerede karıştırarak pişirin. Karışım kaynamaya başlayınca tencereyi ocaktan alıp, çilek püresini ekleyin ve karıştırın. Ilındıktan sonra kelepçeli kalıptaki cheesecake'in üzerine yayın. Donması için buzdolabında 1-2 saat daha bekletin. Dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Püf noktası... Cheesecake’in peynirli kremasının daha koyu kıvamlı olması için, jöleyi kutusunda yazan miktardan daha az su koyarak hazırlayın.
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