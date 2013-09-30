Jöleli Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Jöleleri hazırlayın (püf noktasına dikkat!). Krem şantiyi 1 su bardağı soğuk süt ile mikserleyin. Krem şantiye hazırladığınız jöleyi ve labne peynirini ekleyip çırpın. Bisküvileri robottan geçirip margarinle karıştırın. Karışımı kelepçeli kalıba yayın. Jöleli karışımı bisküvilerin üzerine yayıp, buzdolabında 1 gece bekletin. Sos için vişne suyu, nişasta ve toz şekeri bir tencerede karıştırarak pişirin. Karışım kaynamaya başlayınca tencereyi ocaktan alıp, çilek püresini ekleyin ve karıştırın. Ilındıktan sonra kelepçeli kalıptaki cheesecake'in üzerine yayın. Donması için buzdolabında 1-2 saat daha bekletin. Dilimleyerek servis yapın.