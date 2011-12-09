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Sofra / Pastalar / Jöleli Pasta

Jöleli Pasta

Jöleli Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Kutlama
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket vişne jölesi

200 gram kedidili bisküvisi

Arzuya göre çeşitli meyveler



Krema için: 1 adet yumurta

3 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı margarin

Yarım paket vanilya

Yarım kg süt

Yarım su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Vişne jölesini, paketin üzerindeki tarife göre hazırlayın. Krema için yumurtayı, unu, margarini, vanilyayı, sütü ve toz şekeri derin bir kasede iyice çırpın. Bu karışımı ocağa alıp, koyulaşana dek tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin. Sonra soğumaya bırakın. Jöleden 2 kepçe alıp, pastayı yapacağınız kalıbın dibine dökün. 10 dakika dondurun. Üzerine istediğiniz meyveyi dilimleyip dizin. Meyvelerin üzerini de örtecek kadar jöle döküp dondurun. Sonra kedidili bisküvisini jöle ile ıslatarak, kenarlardan boşluk bırakacak şekilde dizin. Üzerine hazırladığınız kremadan birkaç çorba kaşığı koyup yayın. Tekrar bisküvi dizin ve kabı doldurana dek aynı sıralamayla malzemeleri döşeyin. Kalan jöleyi etrafından döküp boşlukları doldurun. Tekrar dolaba koyup servis zamanına kadar bekletin. Servis yapacağınız zaman, pasta kabını sıcak suya oturtup biraz bekletin. Daha sonra ters çevirip servis tabağına çıkartın.
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