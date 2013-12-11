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Sofra / Pastalar / Kabaklı Milföy Pasta

Kabaklı Milföy Pasta

Kabaklı Milföy Pasta
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Yılbaşı, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

15 adet milföy hamuru

2 kg balkabağı

3 su bardağı tozşeker

Yarım kg kestane

1 su bardağı damla çikolata



Krema için:

Yarım kg süt

2 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı tozşeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti



Üzerine:

1 çay bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını uzunlamasına ikiye bölün. Yağlayıp, hafifçe su serptiğiniz fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri hafif pembeleşene kadar pişirin. Balkabağını toz şeker ile pişirip suyunu çektirin. Blenderde püre haline getirin. Haşlanmış kestane ve damla çikolatayı ilave edip karıştırın. Krema için, süt, un ve toz şekeri tahta bir kaşıkla koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Ocağın altını kapatıp, vanilyayı ilave edin. İyice soğuduktan sonra krem şantiyi ekleyip, mikserle çırpın ve bir kenara alın. Pişen milföyleri enlemesine ikiye kesip, üzerine önce krema sürün. Daha sonra balkabaklı karışımdan 1 çorba kaşığı yerleştirip, üzerine diğer milföy hamurunu kapatın. Diğer milföyleri de aynı şekilde hazırlayın. Üzerlerine pudra şekeri serperek servis yapın.
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