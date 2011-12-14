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Sofra / Pastalar / Kabaklı Tart

Kabaklı Tart

Kabaklı Tart
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için: 1 su bardağı eritilmiş tereyağı

3/4 su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı un

4 adet yumurta sarısı

4 çorba kaşığı soğuk su

Bir tutam tuz

İçi için: Yarım kg balkabağı

100 gram krema

3/4 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Öncelikle içi için kabukları soyulmuş ve iri küpler halinde doğranmış balkabağını şekerle birlikte, kısık ateşte yumuşayana dek pişirin. Pişen balkabağını çatalla ezin, kremayı ekleyin ve iyice karıştırıp, bir kenara alın. Hamur için bir kasede bütün malzemeleri karıştırın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Düz bir zeminde, yarım cm kalınlığında olacak şekilde hamuru merdaneyle açın. Tart kalıbının içine hamuru yayın ve sarkan kısımları kesin. Aynı işlemi kalan hamur için tekrar uygulayın. İçlerine hazırladığınız balkabaklı iç harcı paylaştırın. Balkabağının üzerine yerleştirmek için kalan hamurdan kalıp yardımıyla iki adet yuvarlak hamur kesin. Bu hamurlara dilerseniz küçük bir kalıp yardımıyla yüz şekli verin ve balkabaklarının üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Dilerseniz vanilyalı dondurma ve kaymakla birlikte servis yapın.
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