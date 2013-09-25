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Sofra / Pastalar / Kağıt Helva Pastası

Kağıt Helva Pastası

Kağıt Helva Pastası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet kağıt helva

1 paket pasta kreması (sade)

Üç buçuk su bardağı süt

1 paket krem şanti



Süslemek için:

1 çay bardağı üzüm

1 çay bardağı nar

YAPILIŞI

İki buçuk su bardağı sütü bir kaba alıp üzerine pasta kremasını ekleyin. Üzerindeki tarife göre çırparak kremayı hazırlayın. Bir adet kağıt helvayı servis tabağına koyup üzerine pasta kreması sürün. Kalan kağıt helvaların arasına krema sürerek üst üste dizin. Krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırpıp pastanın en üstünü ve kenarlarını sıvayın. Nar ve üzüm taneleri ile süsleyin. Buzdolabında 1 saat bekletip, dilimleyerek servis yapın.
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