Kağıt Helva Pastası

İki buçuk su bardağı sütü bir kaba alıp üzerine pasta kremasını ekleyin. Üzerindeki tarife göre çırparak kremayı hazırlayın. Bir adet kağıt helvayı servis tabağına koyup üzerine pasta kreması sürün. Kalan kağıt helvaların arasına krema sürerek üst üste dizin. Krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırpıp pastanın en üstünü ve kenarlarını sıvayın. Nar ve üzüm taneleri ile süsleyin. Buzdolabında 1 saat bekletip, dilimleyerek servis yapın.