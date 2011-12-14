Kahveli Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Kek için: 2 çorba kaşığı margarin
Yarım su bardağı toz şeker
1 büyük paket (160 gram) bitter çikolata
3 adet yumurta
2 adet muz
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Kreması için: 2 su bardağı süt
3 çorba kaşığı un
3 çorba kaşığı kakao
3 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı margarin
1 çorba kaşığı filtre kahve
Kahve sosu için: 1 su bardağı sıcak su
2 çorba kaşığı filtre kahve
1 çay bardağı pudra şekeri
Yarım paket vanilya
Üzerine: 200 gram hindistancevizi
YAPILIŞI
Kek için margarini, yarım bardak şekeri ve bitter çikolatayı bir kaba aktarıp, kısık ateşte 3 dakika eritin. Blenderde yumurta ve muzu çırpın. Üzerine çikolatalı karışımı ve unu ekleyip karıştırın. Son olarak kabartma tozunu katın ve fazla karıştırmadan, yağlanmış, unlanmış dikdörtgen fırın kabına döküp yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Bu arada kreması için tüm malzemeyi bir kapta iyice çırpın ve tencereye aktarıp ocakta koyulaşıncaya dek pişirin. Soğumaya bırakın. Hindistan cevizini tavada, rengi dönene dek kavurun. Kahve sosu için, sıcak su, filtre kahve, pudra şekeri ve vanilyayı karıştırın. Pişen keki fırından çıkarıp ip yardımı ile ortadan uzunlamasına ikiye kesin. İlk parçanın üzerine kahve sosu döküp keki ıslatın. Üzerine soğuttuğunuz kremayı yayın. Son olarak diğer keki üzerine kapatın. Üzerine kalan kahve sosunu yayın. Ardından kavurduğunuz hindistancevizini serpin. Dilimleyip servis yapın.