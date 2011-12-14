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Sofra / Pastalar / Kahveli Pasta

Kahveli Pasta

Kahveli Pasta
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Kek için: 2 çorba kaşığı margarin

Yarım su bardağı toz şeker

1 büyük paket (160 gram) bitter çikolata

3 adet yumurta

2 adet muz

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu



Kreması için: 2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı kakao

3 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı margarin

1 çorba kaşığı filtre kahve



Kahve sosu için: 1 su bardağı sıcak su

2 çorba kaşığı filtre kahve

1 çay bardağı pudra şekeri

Yarım paket vanilya

Üzerine: 200 gram hindistancevizi

YAPILIŞI

Kek için margarini, yarım bardak şekeri ve bitter çikolatayı bir kaba aktarıp, kısık ateşte 3 dakika eritin. Blenderde yumurta ve muzu çırpın. Üzerine çikolatalı karışımı ve unu ekleyip karıştırın. Son olarak kabartma tozunu katın ve fazla karıştırmadan, yağlanmış, unlanmış dikdörtgen fırın kabına döküp yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Bu arada kreması için tüm malzemeyi bir kapta iyice çırpın ve tencereye aktarıp ocakta koyulaşıncaya dek pişirin. Soğumaya bırakın. Hindistan cevizini tavada, rengi dönene dek kavurun. Kahve sosu için, sıcak su, filtre kahve, pudra şekeri ve vanilyayı karıştırın. Pişen keki fırından çıkarıp ip yardımı ile ortadan uzunlamasına ikiye kesin. İlk parçanın üzerine kahve sosu döküp keki ıslatın. Üzerine soğuttuğunuz kremayı yayın. Son olarak diğer keki üzerine kapatın. Üzerine kalan kahve sosunu yayın. Ardından kavurduğunuz hindistancevizini serpin. Dilimleyip servis yapın.
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