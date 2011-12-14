Kahveli Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kek için margarini, yarım bardak şekeri ve bitter çikolatayı bir kaba aktarıp, kısık ateşte 3 dakika eritin. Blenderde yumurta ve muzu çırpın. Üzerine çikolatalı karışımı ve unu ekleyip karıştırın. Son olarak kabartma tozunu katın ve fazla karıştırmadan, yağlanmış, unlanmış dikdörtgen fırın kabına döküp yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Bu arada kreması için tüm malzemeyi bir kapta iyice çırpın ve tencereye aktarıp ocakta koyulaşıncaya dek pişirin. Soğumaya bırakın. Hindistan cevizini tavada, rengi dönene dek kavurun. Kahve sosu için, sıcak su, filtre kahve, pudra şekeri ve vanilyayı karıştırın. Pişen keki fırından çıkarıp ip yardımı ile ortadan uzunlamasına ikiye kesin. İlk parçanın üzerine kahve sosu döküp keki ıslatın. Üzerine soğuttuğunuz kremayı yayın. Son olarak diğer keki üzerine kapatın. Üzerine kalan kahve sosunu yayın. Ardından kavurduğunuz hindistancevizini serpin. Dilimleyip servis yapın.