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Sofra / Pastalar / Kakao Kremalı Pasta

Kakao Kremalı Pasta

Kakao Kremalı Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet iki katlı pandispanya

Yarım litre süt

2 çorba kaşığı buğday nişastası

10 çorba kaşığı toz şeker

1 paket krem şanti

1 küçük paket kakao

250 gram çilek, vişne veya ahududu

YAPILIŞI

Süt, 2 çorba kaşığı buğday nişastası ve tozşekeri, orta boy bir tencereye alın. Bu malzemeleri, orta ateşte, sürekli karıştırarak, muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. 5 dakika soğuttuktan sonra, krem şantiyi ekleyip, mikserle 4-5 dakika çırpın. Pastanın üzerini süslemek için bu beyaz kremadan biraz ayırıp, kalanına kakao ilave edin. Pandispanyanın alt parçasını genişçe bir tabağa koyup, üzerine kakaolu kremanın yarısını yayın. Üstüne dilediğiniz meyveden yerleştirin. Pandispanyanın diğer parçasını da meyvelerin üzerine kapatın. Kalan kakaolu kremayı üzerine ve yanlarına sıvayın. Ayırdığınız beyaz kremayı, krema sıkacağına doldurup pastanın üzerini dilediğiniz şekilde süsleyin. Kremanın tam kıvamına gelebilmesi için pastayı buzdolabında 24 saat beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın.
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