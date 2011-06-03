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Sofra / Pastalar / Kakao Soslu Bisküvili Pasta

Kakao Soslu Bisküvili Pasta

Kakao Soslu Bisküvili Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

1 adet muz

1 paket yulaflı bisküvi

1 paket kakaolu bisküvi



Sos için: Yarım su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı nişasta

1 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI

Krem şantiyi 1 su bardağı soğuk sütle, mikserle çırpın. Sonra kakaolu ve yulaflı bisküvileri elinizle ufalayarak ekleyin. Küçük parçalar şeklinde kestiğiniz muzu ilave edin ve iyice karıştırın. İstediğiniz şekildeki bir kalıbın içine streç film veya alüminyum folyo yerleştirin. Hazırladığınız karışımı kalıba aktarın. İyice bastırarak, kalıbın şeklini almasını sağlayın. Buzlukta donana dek bekletin. Sos için, 1 su bardağı toz şekeri ve yarım su bardağı suyu kaynatın. Sonra çok az su ile erittiğiniz 1 çorba kaşığı kakaoyu ve nişastayı ekleyin. Koyu bir kıvam alana dek kaynatın. Ilındıktan sonra buzluktan çıkardığınız ve servis tabağına ters çevirdiğiniz pastanın üzerine dökün. Dilimlenmiş muzla süsleyip, servis yapın.
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