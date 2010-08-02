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Kalp Pasta

Kalp Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

5 gram vanilya şekeri

Krema için:

1 su bardağı süt

3 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı un

2 adet yumurta

Üzeri için:

1 su bardağı krem şanti

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

Pembe gıda boyası

Arasına:

Meyve dilimleri

YAPILIŞI

Hamur malzemesini mikser ile 5 dakika çırpın. Kalp şeklinde bir kalıba döküp, 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Bu arada kremayı hazırlayın. Bunun için, sütü ocağa koyun. Ayrı bir kapta 3 çorba kaşığı toz şeker, 2 adet yumurta ve 3 çorba kaşığı unu karıştırın. Karışımı kaynayan süte yavaş yavaş ekleyip, çırparak pişirin. Soğumaya bırakın. Pastanın dışı için, 1 su bardağı krem şanti, 1 çay kaşığı şeker ve 1 su bardağı sütü mikser ile karıştırın. Pişen keki yatay olarak üç parça halinde kesin. Alt katına kremayı yayın. Meyve parçalarını koyun. Üzerine bir miktar şanti koyup, diğer kek katını serin. Tekrar krema ve şanti koyun. Üçüncü kek parçasını üzerine yerleştirin. Son olarak bıçak yardımı ile pastanın dışını şanti kaplayın. Üzerini istediğiniz gibi süsleyin.
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