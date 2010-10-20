Kaplumbağa Pastası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kasede yumurtaları toz şeker ile birlikte mikserin en üst seviyesinde koyu bir kıvama gelene kadar iyice çırpın. Daha sonra elenmiş unu ilave edin ve tahta bir kaşıkla karıştırın. Vanilya ve kabartma tozunu ekledikten sonra bütün malzemeyi tekrar karıştırın. Orta büyüklükte yuvarlak bir fırın kabının içine boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika pişirin. Piştikten sonra soğutun ve küçük kareler halinde kesin. Diğer tarafta bitter ve sütlü çikolatayı benmari usulü eritin. Eriyen çikolataları krema ile karıştırın. Bu karışımı, küçük kareler halinde kestiğiniz pandispanya ile karıştırın. Kaplumbağa formu vereceğiniz kaba önce streç film serin. Hazırladığınız karışımı bu kabın içine boşaltın. Üzerini streç filmle kaplayın ve buzdolabında 2-3 saat bekletin. Donan kaplumbağanın gövdesini servis tabağına alın. Topkeklerden 4 adet ayak ve 1 adet baş hazırlayıp, yerleştirin. Kaplumbağanın üzerini kivi dilimleri ile kaplayın. Bonibonlarla süsleyip, daha sonra servis yapın.