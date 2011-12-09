Karadutlu Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pötibör bisküvileri derin bir kaba alarak havan tokmağı ile dövün ya da robottan geçirin. Jöleyi 5 çay bardağı su ve 2 çorba kaşığı toz şeker ile pişirip, ılıtın. İki buçuk çay bardağı jöleyi, bisküvilerle karıştırıp dilediğiniz bir pasta kabına bastırarak yayın. Yoğurt ile 1 çay bardağı jöleyi karıştırın. Jöleli yoğurdu bisküvilerin üzerine yayın. Buzlukta 1 saat kadar bekletin. Daha sonra üzerine karadutları dizin. Kalan jöleyi de üzerine gezdirin. 24 saat buzdolabında bekletip, dilimleyerek servis yapın.