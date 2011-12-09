Karadutlu Pasta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket çifte kavrulmuş pötibör bisküvi
2 küçük paket tart jölesi
5 çay bardağı su
2 çorba kaşığı tozşeker
Bir buçuk su bardağı yoğurt (suyu süzülmüş yoğurt)
1 kase karadut
YAPILIŞI
Pötibör bisküvileri derin bir kaba alarak havan tokmağı ile dövün ya da robottan geçirin. Jöleyi 5 çay bardağı su ve 2 çorba kaşığı toz şeker ile pişirip, ılıtın. İki buçuk çay bardağı jöleyi, bisküvilerle karıştırıp dilediğiniz bir pasta kabına bastırarak yayın. Yoğurt ile 1 çay bardağı jöleyi karıştırın. Jöleli yoğurdu bisküvilerin üzerine yayın. Buzlukta 1 saat kadar bekletin. Daha sonra üzerine karadutları dizin. Kalan jöleyi de üzerine gezdirin. 24 saat buzdolabında bekletip, dilimleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Bu pastayı olgun şeftali ve kayısı ile de yapabilirsiniz.