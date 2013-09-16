Karamelli Krokanlı Pasta

Önce krokan için toz şekeri kısık ateşte karamel rengi alana kadar eritin. Fındık, badem ve antepfıstığını ilave edip, 2-3 dakika kavurun. Yağlı kağıt serilmiş düz bir zemine dökün ve soğuyunca iri parçalar halinde kesin. Şu hamuru için un, yumurta ve vanilya hariç diğer malzemeyi tencereye alıp, kaynatın. Su kaynayınca unu katıp, kısık ateşte hızlıca karıştırarak 10 dakika pişirin. Tencereyi ateşten alıp, soğumaya bırakın. Hamur hafif soğuyunca yumurtaları teker teker kırın ve vanilyayı da ekleyip, hamura yedirin (hamur ele yapışmıyorsa kıvamı tutmuş demektir). Sıkma torbasına doldurun ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dilediğiniz büyüklükte yuvarlaklar sıkın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin.Krem şantiyi soğuk sütle çırpın. Pasta için pandispanyanın birinci katına 3-4 çorba kaşığı krem şanti sürüp, krokanın 1/3'ünü koyun. Yine 3-4 çorba kaşığı krem şanti sürün ve ikinci kat pandispanyayı üzerine kapatın. Tekrar 3-4 çorba kaşığı krem şanti sürün ve kalan krokanın 1/3'ünü koyun. Üçüncü kat pandispanyayı üzerine kapatın ve krem şantiden 3-4 çorba kaşığı sürün. Yarım saat buzdolabında beklettikten sonra yine 3-4 çorba kaşığı krem şanti sürün ve pişen şu hamurlarını üzerine aralıklarla dizin. Jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayın. Tozşekeri kısık ateşte karamel rengi alana kadar eritin ve jöle ile karıştırın. Hamurların üzerinden akacak şekilde döküp, kalan krokanı ortasına yerleştirin. Buzdolabında yarım saat bekletin ve dilimleyerek servis yapın.