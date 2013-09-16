Karamelli Pasta

Pasta kreması için süt ve toz şekerin yarısını tencereye alıp, kaynatın. Ayrı bir yerde kalan tozşeker, yumurta, nişasta, un ve vanilyayı çırpma teli ile beyazlaşana dek çırpın. Kaynayan sütlü karışımın çeyreğini karıştırarak toz şekerli karışıma ekleyin. Karıştırarak homojen bir karışım elde edin. Kalan sütlü karışımı da aynı şekilde ekleyip, orta ateşte kaynamaya bırakın. Muhallebi kıvamı aldığında ocaktan alın. Derin bir kaba aktarıp, streç filmle kaplayın ve soğumaya bırakın.Karamel sos için toz şekeri tencereye alıp, harlı ateşte eriyene dek karıştırın. Tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Ocaktan alıp, krema ilave edin ve hızlı hareketlerle karıştırın. Pürüzsüz bir karışım elde edince ocaktan alıp, Ilınmaya bırakın.Pasta için krem şanti, pasta kreması ve bir buçuk su bardağı karameli mikserle 5 dakika çırpın. Yaprak jelatini 2 çorba kaşığı soğuk suda eritip, ekleyin. Karışımın yarısını yuvarlak kek kalıbına dökün. Üzerine file badem serpiştirin. Kalan karışımı üzerine dökün. Bisküvi yerleştirip, derin dondurucuda (-18 derece) donana dek dinlendirin. Çıkarıp, üzerine 1 su bardağı karamel sos gezdirin. Donduğunda arzuya göre file badem ve beyaz çikolata ile süsleyip servis yapın.