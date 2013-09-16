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Sofra / Pastalar / Karamelli Pasta

Karamelli Pasta

Karamelli Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Doğum Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı çırpılmış krem şanti

4 su bardağı pasta kreması

İki buçuk su bardağı karamel sos

4 adet yaprak jelatin

15-16 adet bisküvi



Pasta kreması için:

2 su bardağı süt

1 su bardağından 2 çorba kaşığı eksik tozşeker

2 adet yumurta

3 çorba kaşığı mısır nişastası

Yarım su bardağı un

1 çay kaşığı vanilya



Karamel sos için:

1 su bardağı tozşeker

3 kahve fincanı krema

6 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı



Arası için:

Yarım su bardağı file badem, beyaz çikolata

YAPILIŞI

Pasta kreması için süt ve toz şekerin yarısını tencereye alıp, kaynatın. Ayrı bir yerde kalan tozşeker, yumurta, nişasta, un ve vanilyayı çırpma teli ile beyazlaşana dek çırpın. Kaynayan sütlü karışımın çeyreğini karıştırarak toz şekerli karışıma ekleyin. Karıştırarak homojen bir karışım elde edin. Kalan sütlü karışımı da aynı şekilde ekleyip, orta ateşte kaynamaya bırakın. Muhallebi kıvamı aldığında ocaktan alın. Derin bir kaba aktarıp, streç filmle kaplayın ve soğumaya bırakın.Karamel sos için toz şekeri tencereye alıp, harlı ateşte eriyene dek karıştırın. Tereyağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Ocaktan alıp, krema ilave edin ve hızlı hareketlerle karıştırın. Pürüzsüz bir karışım elde edince ocaktan alıp, Ilınmaya bırakın.Pasta için krem şanti, pasta kreması ve bir buçuk su bardağı karameli mikserle 5 dakika çırpın. Yaprak jelatini 2 çorba kaşığı soğuk suda eritip, ekleyin. Karışımın yarısını yuvarlak kek kalıbına dökün. Üzerine file badem serpiştirin. Kalan karışımı üzerine dökün. Bisküvi yerleştirip, derin dondurucuda (-18 derece) donana dek dinlendirin. Çıkarıp, üzerine 1 su bardağı karamel sos gezdirin. Donduğunda arzuya göre file badem ve beyaz çikolata ile süsleyip servis yapın.

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