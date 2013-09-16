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Sofra / Pastalar / Karışık Meyveli Kalp Pasta

Karışık Meyveli Kalp Pasta

Karışık Meyveli Kalp Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet hazır 3 katlı sade pandispanya

2 paket krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

10-15 adet çilek

2'şer adet muz ve kivi

250 gram pembe şeker hamuru

YAPILIŞI

Öncelikle pandispanyayı kalp şeklinde bir kalıpla kesip, çıkarın. Pandispanyaya sürmek için krem şanti ile soğuk sütü derin bir kapta çırpın. Pandispanyanın birinci katına 2-3 çorba kaşığı krem şanti sürün ve dilimlenmiş meyve koyup, tekrar 2-3 çorba kaşığı krem şanti sürün. İkinci kat pandispanyayı üzerine kapatın ve tekrar aynı işlemi uygulayın. Üçüncü kat pandispanyayı yerleştirdikten sonra bıçakla üzerine ince bir tabaka krem şanti sürün. Buzdolabında yarım saat bekletin. Merdane yardımıyla pembe şeker hamurunu ince bir şekilde açın ve pastanın üzerini kaplayın. Çilekle süsledikten sonra dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pembe şeker hamurunu pastane ve büyük marketlerde bulabilirsiniz.
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