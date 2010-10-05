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Sofra / Pastalar / Karyağdı Pastası

Karyağdı Pastası

  • Zorluk Derecesi: Kolay
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MALZEMELER

1 PAKET PİRİNÇ PATLAĞI,2 KAŞIK BAL,1 PAKET BİTTER ÇİKOLATA,

YAPILIŞI

Bütün malzemeyi karıştıralım,daha sonra yağlanmış limonluğun içerisine malzemeden 2 kaşık koyalım ve ters çevirelim.

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