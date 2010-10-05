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Karyağdı Pastası
Karyağdı Pastası
Zorluk Derecesi:
Kolay
kübratopsak
Üye Tarifi
MALZEMELER
1 PAKET PİRİNÇ PATLAĞI,2 KAŞIK BAL,1 PAKET BİTTER ÇİKOLATA,
YAPILIŞI
Bütün malzemeyi karıştıralım,daha sonra yağlanmış limonluğun içerisine malzemeden 2 kaşık koyalım ve ters çevirelim.
PÜF NOKTASI
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Börekler-Çörekler ve Poğaçalar
Bisküviler ve Kurabiyeler
Kekler
Pastalar
Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar
Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar
Et Yemekleri
Tavuk Yemekleri
Sebze Yemekleri
Çorbalar
Pilavlar
Mantı ve Makarnalar
Deniz Ürünleri
Zeytinyağlılar ve Mezeler
Salatalar
Soslar ve İçecekler
Sütlü Tatlılar
Şerbetli Tatlılar ve Helvalar
Tartlar ve Kişler
Diğer
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