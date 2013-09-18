Kat Kat Piramit Pasta

Hamur için yumurta ve toz şekeri mikserle çırpın. Tereyağını ekleyip karıştırın. Un ve vanilyayı katıp 1-2 dakika daha çırpın. Karışımı yağlanmış fırın kabına yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkartıp sıcakken 10, 8, 6, 4 ve 2 cm'lik şeritler halinde kesin. Soğumaya bırakın. Diğer taraftan krem şanti ve sütü mikserle çırpın. Eritilmiş tereyağı ve kakaoyu krem şantiye ekleyip çırpın. Çikolatayı parçalayıp, küçük bir pişirme kabına alın. Üzerine 1 çorba kaşığı su ilave edin. Kısık ateşte karıştırarak eritin. Ilınmış çikolatayı da krem şantiye ilave edip tüm malzemeyi iyice karıştırın. En geniş bisküvi alta, en ince bisküvi üste gelecek şekilde, her parçanın arasına krema sürerek üst üste dizin. Kenarlarını da krema ile kaplayın. 1-2 saat buzdolabında bekletin. Servis yapmadan önce üzerine toz kakao serpin. Dilimleyerek servis yapın.