DETAYLI ARA
Sofra / Pastalar / Kat Kat Piramit Pasta

Kat Kat Piramit Pasta

Kat Kat Piramit Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için:

7 çorba kaşığı tozşeker

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı tereyağı

5 çorba kaşığı un

1 paket vanilya

Krema için:

1 paket toz krem şanti

Bir buçuk çay bardağı süt ya da su

Yarım çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı kakao

1 paket (80 gram) bitter çikolata

1 çorba kaşığı su

Üzerine:

2 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI

Hamur için yumurta ve toz şekeri mikserle çırpın. Tereyağını ekleyip karıştırın. Un ve vanilyayı katıp 1-2 dakika daha çırpın. Karışımı yağlanmış fırın kabına yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkartıp sıcakken 10, 8, 6, 4 ve 2 cm'lik şeritler halinde kesin. Soğumaya bırakın. Diğer taraftan krem şanti ve sütü mikserle çırpın. Eritilmiş tereyağı ve kakaoyu krem şantiye ekleyip çırpın. Çikolatayı parçalayıp, küçük bir pişirme kabına alın. Üzerine 1 çorba kaşığı su ilave edin. Kısık ateşte karıştırarak eritin. Ilınmış çikolatayı da krem şantiye ilave edip tüm malzemeyi iyice karıştırın. En geniş bisküvi alta, en ince bisküvi üste gelecek şekilde, her parçanın arasına krema sürerek üst üste dizin. Kenarlarını da krema ile kaplayın. 1-2 saat buzdolabında bekletin. Servis yapmadan önce üzerine toz kakao serpin. Dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Sevgi Pastası
Sevgi Pastası
Bol Çilekli Pasta
Bol Çilekli Pasta
Karamelli Pasta
Karamelli Pasta
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Çilekli ve Fıstıklı Pastacıklar
Bademli Mozaik Pasta
Bademli Mozaik Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pasta
Narlı Pavlova
Narlı Pavlova
Dobos Pasta
Dobos Pasta

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN