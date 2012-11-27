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Sofra / Pastalar / Katlı Pasta

Katlı Pasta

Katlı Pasta
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet hazır baklavalık yufka

2 su bardağı süt

2 adet yumurta sarısı

3 çorba kaşığı tozşeker

5 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı vanilya

1 tatlı kaşığı margarin

1 çorba kaşığı pudra şekeri

500 gram çilek veya frambuaz

16 adet kedidili bisküvi

YAPILIŞI

Krema için süt, yumurta sarısı, tozşeker ve unu karıştırıp ocağa oturtun. Çırpma teli ile karıştırarak koyulaşana dek pişirin. Vanilya, margarin ve pudra şekeri ekleyip, mikserle iyice çırpın. Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Yufkaları üst üste yerleştirip, el büyüklüğünde dikdörtgenler kesin. ikişerli şekilde yağlanmış fırın tepsine koyup, önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe kızartın. İki adet kedidili bisküvinin üzerine 1 tatlı kaşığı krema sürün. Üzerine iki adet yufka yerleştirip, krema sürün. Dilimlenmiş çilek veya frambuaz koyup, yeniden iki adet kedidili bisküvi yerleştirin ve krema sürün. İki adet yufka yerleştirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis tabağına alın. Kalan malzemeye de aynı işlemi uygulayın. Soğuk olarak servis yapın.
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