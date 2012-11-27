Katlı Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krema için süt, yumurta sarısı, tozşeker ve unu karıştırıp ocağa oturtun. Çırpma teli ile karıştırarak koyulaşana dek pişirin. Vanilya, margarin ve pudra şekeri ekleyip, mikserle iyice çırpın. Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Yufkaları üst üste yerleştirip, el büyüklüğünde dikdörtgenler kesin. ikişerli şekilde yağlanmış fırın tepsine koyup, önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe kızartın. İki adet kedidili bisküvinin üzerine 1 tatlı kaşığı krema sürün. Üzerine iki adet yufka yerleştirip, krema sürün. Dilimlenmiş çilek veya frambuaz koyup, yeniden iki adet kedidili bisküvi yerleştirin ve krema sürün. İki adet yufka yerleştirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis tabağına alın. Kalan malzemeye de aynı işlemi uygulayın. Soğuk olarak servis yapın.