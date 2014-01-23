Kayısılı Kalp Pasta

Oda sıcaklığındaki margarini, tozşeker ve tuzu, mikserle şeker eriyene kadar çırpın. Yumurtaları karışıma tek tek yedirin. Limon kabuğu, un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Hamuru yağlanmış fırın kabına yayın. Kayısıların çekirdeklerini çıkartıp dilimleyin. Hamurun üzerini kayısı dilimleri ile kaplayın. Üzerine tozşekeri ve dövülmüş fındığı serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 1 saat kadar pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.



