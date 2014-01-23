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Sofra / Pastalar / Kayısılı Kalp Pasta

Kayısılı Kalp Pasta

Kayısılı Kalp Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram margarin

Yarım su bardağı tozşeker

1 tutam tuz,

2 adet yumurta

1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Bir buçuk su bardağı un

2 çay kaşığı kabartma tozu

750 gram kayısı

1 çorba kaşığı tozşeker

1 su bardağı dövülmüş fındık

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarini, tozşeker ve tuzu, mikserle şeker eriyene kadar çırpın. Yumurtaları karışıma tek tek yedirin. Limon kabuğu, un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Hamuru yağlanmış fırın kabına yayın. Kayısıların çekirdeklerini çıkartıp dilimleyin. Hamurun üzerini kayısı dilimleri ile kaplayın. Üzerine tozşekeri ve dövülmüş fındığı serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 1 saat kadar pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.


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