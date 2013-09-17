Kayısılı Yoğurt Pastası

Bisküvileri yağla birlikte karıştırıp macun kıvamına gelince, kelepçeli kalıba bastırarak yerleştirin. Bir kabın içinde limon suyu, limonun rendelenmiş kabuğu, pudra şekeri ve yoğurdu karıştırın. 12 yaprak jelatini soğuk suda yumuşatın. Suyunu, çok az kalacak şekilde süzün ve jelatinleri ısıtın. Yavaşça ve sürekli karıştırarak yoğurtlu karışıma ilave edin. Katılaşmaya başlayınca, iyice çırpılmış kremayı ve irice doğranmış kayısı parçalarını ilave edin. Karışımı kelepçeli kalıba boşaltın. Buzdolabında sertleşmeye bırakın.Bu arada kayısı püresi için, kayısıları irice doğrayın. Bir tencereye aktarıp, 2 çay bardağı suda bir taşım kaynatarak ocaktan alın. 2 yaprak jelatini soğuk suda yumuşatın. Ardından az su ile hafif ateşte tamamen eritin. Bu karışımı yavaşça kayısıya ilave edin. Buzdolabındaki yoğurtlu karışımın üzerine döküp, tekrar buzdolabına alın ve bir gece bekletin. Ertesi gün dilimleyerek servis yapın.