Kedi Pasta

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YAPILIŞI

Keklerin bir tanesi ile gövde yapılır.Diğeride resimdeki gibi kesilir ve yerleştirilir.Üst katlar başka tarafa alınır.Alt katlar nescafeli süt karışımı ile ıslatılır.2 poşet krem şantiyi 2 bardak süt ile hazırladıktan sonra keklerimizin üzerine sürüyoruz.krem şantimizin üzerine ince dilimlenmiş muz koyuyoruz ve muzların üzerinede biraz şanti sürüyoruz Daha sonra ikinci kat kekleri yerleştiriyoruz ve süt ile ısltıyoruz.Pastamızın her tarafını krem şanti ile kaplıyoruz. Çok az bir yere krem şanti ayırıp gıda boyası ile pembe renk veriyoruz.Pembe renkli krem şanti iel,gözleri burun ve kulak içlerini yapıyoruz.Pastamızı servis zamanına kadar buzdolabında tutuyoruz.Servise en yakın zamanda pastanın her yanını pişmaniye ile kaplıyoruz.Pişmaniyenin sert iplik gibi kısımları ile bıyık yapabilirsiniz(ben bıyıkları nutella ile yaptım.).Afiyet olsun..