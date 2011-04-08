Kedidilli Kalp Şarlot

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet kedidili bisküvisi
2 çorba kaşığı limon suyu
4 adet muz
3 çorba kaşığı toz şeker
1 paket muz jölesi
1 su bardağı sıcak su
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt
2 çorba kaşığı kakao
Süslemek için:
2 çorba kaşığı kakao
2 adet çilek
1 dal nane
YAPILIŞI
Limon suyu ile muzları ezin. Üzerine 3 çorba kaşığı toz şekeri ekleyip karıştırın ve kenara alın. 1 su bardağı kaynar su ile muz jölesini hazırlayıp ezilmiş muzlara ilave edin. 1 paket krem şantiyi sütle çırpın. Sütle çırpılmış krem şanti ve 2 çorba kaşığı kakaoyu da karışıma ekleyin. Kedidili bisküvilerini arkalı önlü suda ıslatın ve kırmadan harca katın. İstediğiniz bir kalıba bu harcı döküp derin dondurucuda 1-2 saat bekletin. Kalıbı bir tabağa ters çevirin. Üzerine kakao serpin. Çilekleri ince ince dilimleyip çiçek şeklinde tatlının üzerine yerleştirin. Nane sapı ile çiçeğin yapraklarını oluşturup servis yapın.