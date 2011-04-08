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Sofra / Pastalar / Kedidilli Kalp Şarlot

Kedidilli Kalp Şarlot

Kedidilli Kalp Şarlot
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet kedidili bisküvisi

2 çorba kaşığı limon suyu

4 adet muz

3 çorba kaşığı toz şeker

1 paket muz jölesi

1 su bardağı sıcak su

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı kakao

Süslemek için:

2 çorba kaşığı kakao

2 adet çilek

1 dal nane

YAPILIŞI

Limon suyu ile muzları ezin. Üzerine 3 çorba kaşığı toz şekeri ekleyip karıştırın ve kenara alın. 1 su bardağı kaynar su ile muz jölesini hazırlayıp ezilmiş muzlara ilave edin. 1 paket krem şantiyi sütle çırpın. Sütle çırpılmış krem şanti ve 2 çorba kaşığı kakaoyu da karışıma ekleyin. Kedidili bisküvilerini arkalı önlü suda ıslatın ve kırmadan harca katın. İstediğiniz bir kalıba bu harcı döküp derin dondurucuda 1-2 saat bekletin. Kalıbı bir tabağa ters çevirin. Üzerine kakao serpin. Çilekleri ince ince dilimleyip çiçek şeklinde tatlının üzerine yerleştirin. Nane sapı ile çiçeğin yapraklarını oluşturup servis yapın.
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